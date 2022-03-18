Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:
ÇEYREK FİNALChelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)Manchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)YARI FİNALManchester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)/ Chelsea (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)Benfica (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)/ Villarreal (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)FİNAL MAÇI PARİS'TEUEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final müsabakaları 5-6 Nisan ve 12-13 Nisan, yarı final mücadeleri ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi finaline ise 28 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor