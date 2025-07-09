UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Birinci Eleme Turu Başladı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 maçla başladı.

Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0

Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3

Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0

Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1

The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0

Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3

Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0

Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2