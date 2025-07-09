UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Birinci Eleme Turu Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 71. sezonu, birinci eleme turu maçları ile başladı. Turnuvanın ilk gününde 10 karşılaşma oynandı ve sonuçlar belli oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 maçla başladı.

Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0

Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3

Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0

Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1

The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0

Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3

Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0

Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak

Kritik hafta! Terörsüz Türkiye sürecinde Öcalan'dan yeni çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.