UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Birinci Eleme Turu Başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 71. sezonu, birinci eleme turu maçları ile başladı. Turnuvanın ilk gününde 10 karşılaşma oynandı ve sonuçlar belli oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 maçla başladı.
Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 1-0
Iberia (Gürcistan)-Malmö (İsveç): 1-3
Noah (Ermenistan)-Buducnost (Karadağ): 1-0
Levadia Tallinn (Estonya)-RFS (Letonya): 0-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Kairat Almaty (Kazakistan): 1-1
The New Saints (Galler)-Shkendija (Kuzey Makedonya): 0-0
Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 1-0
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-3
Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda): 1-0
Virtus (San Marino)-Zrinjski (Bosna Hersek): 0-2