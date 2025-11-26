Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşinci Hafta Maçları Gerçekleşti

Güncelleme:
İlk galibiyetini alan Benfica, Chelsea Barcelona'yı yenerek dikkat çekti. Üç farklı ülkeden takımlar ligdeki mücadelesine devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta mücadelesi başladı.

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

Chelsea, konuk ettiği Barcelona'yı 3-0 yendi. Maçın 44. dakikasında Barcelona'da stoper Ronald Araujo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen, deplasmanda İngiltere'nin Manchester City takımını 23. dakikada Alejandro Grimaldo ve 54. dakikada Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Ajax'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Ajax (Hollanda)-Benfica (Portekiz): 0-2

Galatasaray-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1

Manchester City (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Chelsea (İngiltere)-Barcelona (İspanya): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Villarreal (İspanya): 4-0

Napoli (İtalya)-Karabağ (Azerbaycan): 2-0

Slavia Prag (Çekya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0

Bodo/Glimt (Norveç)-Juventus (İtalya): 2-3

Olimpik Marsilya (Fransa)-Newcastle United (İngiltere): 2-1

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
500
