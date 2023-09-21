UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United'ı 4-3 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup etti. Aynı grupta Galatasaray ise Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçlarda da heyecanlı sonuçlar yaşandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bugün 4 grupta oynanan 8 mücadeleyle tamamlandı. Galatasaray'ında yer aldığı A Grubu'ndaki diğer karşılaşmada Bayern Münih, sahasında Manchester United'ı 4-3 yendi.

A Grubu'ndaki mücadelede Bayern Münih, Allianz Arena'da Manchester United'ı ağırladı. Alman ekibi; 28'inci dakikada Sane, 32'nci dakikada Gnabry, 53'üncü dakikada penaltıdan Kane ve 90+2'nci dakikada Tel bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrıldı. Manchester United'ın karşılaşmadaki golleri ise 49'uncu dakikada Hojlund ile 88 ve 90+5'inci dakikalarda Casemiro'dan geldi.

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ MAÇTA KAZANAN SALZBURG

Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Benfica'yı 2-0 mağlup etti. Salzburg'a galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada penaltıdan Simic ve 51'inci dakikada ise Gloukh kaydetti. Öte yandan Salzburg, 3'üncü dakikada Konate'nin ayağından bir de penaltı atışından faydalanamadı. Halil Umut Meler, 13'üncü dakikada ev sahibi ekipten Antonio Silva'yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Galatasaray - Kopenhag: 2-2

Bayern Münih - Manchester United: 4-3

B GRUBU

Sevilla - Lens: 1-1

Arsenal - PSV: 4-0

C GRUBU

Real Madrid - Union Berlin: 1-0

Braga - Napoli: 1-2

D GRUBU

Benfica - Salzburg: 0-2

Real Sociedad - Inter1-1