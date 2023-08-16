UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK, Dinamo Zagreb'i mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanması gereken maç ertelenmişti. Bugün oynanan karşılaşmada AEK deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti. Rövanş karşılaşmalarında ise diğer takımlar da tur atladı.