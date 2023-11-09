UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. Hafta Sonuçları

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta bu gece oynanan 8 karşılaşma ile sona erdi.

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetti. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Martins ve Paulo Bras yaptı. Karşılaşmayı Bayern Münih, 2-1 kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 80 ve 86'ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 90+3'üncü dakikada Cedric Bakambu'dan geldi. Bu sonucun ardından Bayern Münih, 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Galatasaray ise 2'nci mağlubiyetini alarak 4 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

Grubun diğer maçında ise Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan karşılaşmada Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas düdük çaldı. Rumsas'ın yardımcılıklarını ise Aleksandras Radiusas ve Dovydas Suziedelis üstlendi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-3'lük skorla kazandı. Kopenhag'a galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Mohamed Elyounoussi, 45+9'uncu dakikada penaltıdan Diogo Gonçalves, 83'üncü dakikada Lukas Lerager ve 87'nci dakikada Roony Bardghji kaydederken, Manchester United'ın golleri ise 3 ve 28'inci dakikalarda Rasmus Hojlund ile 69'uncu dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'den geldi. Öte yandan Manchester United'ta 42'nci dakikada Marcus Rashford kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonucun ardından Kopenhag, 4 puanla averajla Galatasaray'ın önüne geçerek 2'nci sırada yer alırken, Manchester United ise 3 puanla son sıraya geriledi.

HALİL UMUT MELER, REAL MADRID - BRAGA MAÇINI YÖNETTİ

FIFA Kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4'üncü haftasında oynanan Real Madrid - Braga karşılaşmasını yönetti. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Eyisoy ile Kerem Ersoy yaptı. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Real Madrid, 3-0'lık skorla kazandı. İspanyol ekibe galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Brahim Diaz, 58'inci dakikada Vinicius Junior ve 61'inci dakikada Rodrygo kaydetti. Halil Umut Meler, karşılaşmada bir sarı kart ve bir penaltı kararı verdi. 4'üncü dakikada Madrid'te Lucas Vazquez'e sarı kart veren Meler, 6'ncı dakikada ise Braga lehine penaltı kararı verdi. Topun başaına geçen Alvaro Djalo, penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Real Madrid, 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Braga ise 3 puanla 3'üncü sırada haftayı tamamladı. Öte yandan Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Braga karşılaşmasında yedek otururdu. Braga forması giyen Serdar Saatçı da müsabakada forma şansı bulamadı.

6 TAKIM GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü haftanın tamamlanmasının ardından 6 takım gruptan çıkmayı garantiledi. A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Galatasaray'ı sahasında 2-1 ve C Grubu'nda yer alan Real Madrid evinde Braga'yı 3-0'lık skorla yenerek 12 puanla bir üst tura adını yazdırdı. D Grubu'nda yer alan Inter, Salzburg'u 1-0 ve aynı grupta yer alan Real Sociedad ise sahasında Benfica'yı 3-1 mağlup ederek 10'ar puanla tur atlayan takımlar oldu. Öte yandan 7 Ekim Salı günü oynanan karşılaşmalarda G Grubu'nda yer alan Manchester City sahasında Young Boys'u 3-0 ile geçerek gruptan 12 puanla lider olarak çıkarken, aynı grupta yer alan Leipzig'de, Kızılyıldız'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek 10 puanla gruptan çıkmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

Bayern Münih - Galatasaray: 2-1

Kopenhag - Manchester United: 4-3

Arsenal - Sevilla: 2-0

PSV Eindhoven - Lens: 1-0

Napoli - Union Berlin: 1-1

Real Madrid - Braga: 3-0

Real Sociedad - Benfica: 3-1

Salzburg - Inter: 0-1