UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu Rövanşları Yarın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turu yarın yapılacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 yenildiği Feyenoord'u konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarın yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Ligde 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)

20.00 Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda) (1-2)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç) (0-0)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya) (0-3)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)

20.30 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (1-0)

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat (Kazakistan) (0-1)

21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya) (3-1)

22.00 Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) (2-0)

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
