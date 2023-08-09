UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı. İlk maç öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle AEK ile Dinamo Zagreb arasındaki maç ileri bir tarihe ertelenmişti. Diğer maçlarda ise Maccabi Haifa, Servette ve Panathinaikos galip geldi.