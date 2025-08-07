UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçları oynandı. Fenerbahçe deplasmanda Feyenoord'a yenilirken, Benfica da Nice'i mağlup etti. Rövanş maçları 12 Ağustos'ta yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.

Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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