UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 Sezonu İlk Haftası Tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla tamamlandı. Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda Bayern Münih, sahasında Manchester United'ı 4-3 mağlup etti. Diğer gruplarda da heyecanlı maçlar yaşandı.