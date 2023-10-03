UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 Sezonu İkinci Haftası Maç Sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası oynanan maçlarda Union Berlin, Braga'ya 3-2 yenilirken, Real Sociedad ise Salzburg'u 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ikinci haftası oynanan iki maçla başladı.
C Grubu mücadelesinde Alman ekibi Union Berlin, sahasında ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'ya 3-2 yenildi.
Union Berlin'in gollerini 30 ve 37. dakikalarda Sheraldo Becker atarken, Braga'nın gollerini 41. dakikada Sikou Niakate, 51. dakikada Bruma ile 90+4. dakikada Andre Castro kaydetti.
D Grubu'nda oynanan maçta ise İspanya'nın Real Sociedad takımı deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 2-0 mağlup etti.
Konuk takımın golleri 7. dakikada Mikel Oyarzabal ve 27. dakikada Brais Mendez'den geldi.
Kaynak: AA / Spor