UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu başladı
G Grubu'nda Leipzig, Young Boys'u 3-1 mağlup etti. F Grubu'nda Milan, Newcastle United ile berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu oynanan iki maçla başladı.
G Grubu mücadelesinde Alman ekibi Leipzig, deplasmanda İsviçre'nin Young Boys takımını 3-1 mağlup etti.
Leipzig'in gollerini 3. dakikada Mohamed Simakan, 73. dakikada Xaver Schlager ve 90+2. dakikada Benjamin Sesko atarken, ev sahibi ekibin golünü 33. dakikada Elia Meschack kaydetti.
F Grubu'nda oynanan maçta ise İtalyan temsilcisi Milan, sahasında İngiliz ekibi Newcastle United ile golsüz berabere kaldı.
Kaynak: AA / Spor