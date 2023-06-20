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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 Sezonu 1. Eleme Turu Kuraları Çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 Sezonu 1. Eleme Turu Kuraları Çekildi

Spor Haberleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yeni sezonun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kurayla belirlendi.

İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)

Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı

Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)

Klaksvik (Faroe Adaları)? - Ferencvaros (Macaristan)

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)

Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

?Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)

Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)

Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)

Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)

Astana (Kazakistan)? - Dinamo Tiflis (Gürcistan)

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Faroe Adaları Kuzey İrlanda Bulgaristan Spor Haberler

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