UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 Sezonu 1. Eleme Turu Kuraları Çekildi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler belli oldu.