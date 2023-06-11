UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 Sezonunun En İyi 11'i Açıklandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun en iyi 11'ini açıkladı. Manchester City, Inter ve Real Madrid'den oyuncuların yer aldığı yılın takımında Rodri, en iyi oyuncu seçildi.