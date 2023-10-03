UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları ve Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında oynanacak maçlar ve Türk takımlarının hazırlıkları ile ilgili haberler.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

A GRUBU

22.00 MANCHESTER UNITED - GALATASARAY

22.00 Kopenhag - Bayern Münih

B GRUBU

22.00 PSV Eindhoven - Sevilla

22.00 Lens - Arsenal

C GRUBU

19.45 Union Berlin - Sporting Braga

22.00 Napoli - Real Madrid

D GRUBU

19.45 Salzburg - Real Sociedad

22.00 Inter - Benfica

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekipte, Spartak Trnava maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

11.00 Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürecek.

ADANA DEMİRSPOR

11.00 Adana ekibinde Trabzonspor maçı hazırlıkları devam edecek. Takımın antrenmanı öncesi teknik direktör Patrick Kluivert ve iki futbolcu ile röportaj yapılacak.

PFDK

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler açıklanacak.

VOLEYBOL

10.00 Filenin Efeleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.

11.00 Solgar Vitamin, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında voleybol milli takımlar ana sponsoru oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Solgar Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay'ın yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları Aslı Kalaç ve Kübra Akman ile A Milli Erkek Voleybol Takımı sporcuları Burak Güngör ve Vahit Emre Savaş'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

CİMNASTİK

Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası devam edecek.