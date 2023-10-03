UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları ve Spor Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında oynanacak maçlar ve Türk takımlarının hazırlıkları ile ilgili haberler.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
A GRUBU
22.00 MANCHESTER UNITED - GALATASARAY
22.00 Kopenhag - Bayern Münih
B GRUBU
22.00 PSV Eindhoven - Sevilla
22.00 Lens - Arsenal
C GRUBU
19.45 Union Berlin - Sporting Braga
22.00 Napoli - Real Madrid
D GRUBU
19.45 Salzburg - Real Sociedad
22.00 Inter - Benfica
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekipte, Spartak Trnava maçının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPOR
11.00 Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürecek.
ADANA DEMİRSPOR
11.00 Adana ekibinde Trabzonspor maçı hazırlıkları devam edecek. Takımın antrenmanı öncesi teknik direktör Patrick Kluivert ve iki futbolcu ile röportaj yapılacak.
PFDK
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler açıklanacak.
VOLEYBOL
10.00 Filenin Efeleri, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek.
11.00 Solgar Vitamin, Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında voleybol milli takımlar ana sponsoru oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Solgar Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay'ın yanı sıra A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları Aslı Kalaç ve Kübra Akman ile A Milli Erkek Voleybol Takımı sporcuları Burak Güngör ve Vahit Emre Savaş'ın katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
CİMNASTİK
Belçika'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası devam edecek.