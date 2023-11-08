UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları ve Diğer Spor Haberleri
Spor Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - Galatasaray, FC Kopenhag - Manchester United, Arsenal - Sevilla ve PSV Eindhoven - Lens maçları oynanacak. Fenerbahçe Ludogorets, Beşiktaş Bodo/Glimt maçlarına hazırlanıyor. Süper Lig'de Samsunspor - İstanbulspor maçı yapılacak. Basketbol ve voleybol müsabakaları da günün programında yer alıyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
A GRUBU
23.00 BAYERN MÜNİH - GALATASARAY
23.00 FC Kopenhag - Manchester United
B GRUBU
23.00 Arsenal - Sevilla
23.00 PSV Eindhoven - Lens
C GRUBU
20.45 Napoli - Union Berlin
23.00 Real Madrid - Sporting Braga
D GRUBU
20.45 Real Sociedad - Benfica
23.00 Salzburg - Inter
LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU
11.00 Sarı-lacivertliler, Bulgaristan'a gidecek.
14.30 Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.
19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
20.00 Sarı-lacivertliler son çalışmasını gerçekleştirecek.
21.00 Bulgaristan ekibi maç öncesi son idmanını yapacak.
BEŞİKTAŞ - BODO/GLİMT MAÇINA DOĞRU
12.40 Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.
13.00 Norveç ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.30 Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
17.00 Siyah-beyazlılar, Bodo Glimt maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
SÜPER LİG
20.00 Samsunspor - İstanbulspor (4. Hafta erteleme karşılaşması)
BASKETBOL
EURO CUP
20.00 Beşiktaş Emlakjet - Hamburg Towers
20.00 Türk Telekom - Gran Canaria
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20.00 Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon
FIBA AVRUPA KUPASI
19.00 Manisa Büyükşehir Bld. Spor - Bakken Bears
20.30 CEZ Nymburk - Bahçeşehir Koleji
VOLEYBOL
KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.00 Eczacıbaşı Dynavit - Vasas Obuda Budapest
19.30 VakıfBank - Volley Mulhouse Alsace
CHALLENGE CUP KADINLAR
20.00 Kastela - Nilüfer Bld.
EFELER LİGİ
17.00 Halkbank - Arkas Spor