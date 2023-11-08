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UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları ve Diğer Spor Haberleri

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Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - Galatasaray, FC Kopenhag - Manchester United, Arsenal - Sevilla ve PSV Eindhoven - Lens maçları oynanacak. Fenerbahçe Ludogorets, Beşiktaş Bodo/Glimt maçlarına hazırlanıyor. Süper Lig'de Samsunspor - İstanbulspor maçı yapılacak. Basketbol ve voleybol müsabakaları da günün programında yer alıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

A GRUBU

23.00 BAYERN MÜNİH - GALATASARAY

23.00 FC Kopenhag - Manchester United

B GRUBU

23.00 Arsenal - Sevilla

23.00 PSV Eindhoven - Lens

C GRUBU

20.45 Napoli - Union Berlin

23.00 Real Madrid - Sporting Braga

D GRUBU

20.45 Real Sociedad - Benfica

23.00 Salzburg - Inter

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

11.00 Sarı-lacivertliler, Bulgaristan'a gidecek.

14.30 Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendzhiev ve bir oyuncusu basın toplantısı düzenleyecek.

19.30 Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

20.00 Sarı-lacivertliler son çalışmasını gerçekleştirecek.

21.00 Bulgaristan ekibi maç öncesi son idmanını yapacak.

BEŞİKTAŞ - BODO/GLİMT MAÇINA DOĞRU

12.40 Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.

13.00 Norveç ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.30 Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

17.00 Siyah-beyazlılar, Bodo Glimt maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.

SÜPER LİG

20.00 Samsunspor - İstanbulspor (4. Hafta erteleme karşılaşması)

BASKETBOL

EURO CUP

20.00 Beşiktaş Emlakjet - Hamburg Towers

20.00 Türk Telekom - Gran Canaria

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

20.00 Bursaspor İnfo Yatırım - Hapoel Holon

FIBA AVRUPA KUPASI

19.00 Manisa Büyükşehir Bld. Spor - Bakken Bears

20.30 CEZ Nymburk - Bahçeşehir Koleji

VOLEYBOL

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.00 Eczacıbaşı Dynavit - Vasas Obuda Budapest

19.30 VakıfBank - Volley Mulhouse Alsace

CHALLENGE CUP KADINLAR

20.00 Kastela - Nilüfer Bld.

EFELER LİGİ

17.00 Halkbank - Arkas Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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