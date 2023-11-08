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UEFA Şampiyonlar Ligi Maçları ve Diğer Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - Galatasaray, FC Kopenhag - Manchester United, Arsenal - Sevilla ve PSV Eindhoven - Lens maçları oynanacak. Fenerbahçe Ludogorets, Beşiktaş Bodo/Glimt maçlarına hazırlanıyor. Süper Lig'de Samsunspor - İstanbulspor maçı yapılacak. Basketbol ve voleybol müsabakaları da günün programında yer alıyor.