UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura canlı izleme linki!

Futbolseverler, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Merakla takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Şampiyonlar Ligi kura çekimi bekleniyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura canlı izle!

Uefa Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? sorusu gündemde yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Merakla takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler Şampiyonlar Ligi kura çekimi bekleniyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura canlı izle!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde ve yarı finalde yarışacak takımların kura çekimi 17 Mart Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi 17 Mart günü çekilirken, TV 8 Buçuk, UEFA.tv ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.