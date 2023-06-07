UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'un Tarihi Mekanlarında Sergilendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesi kupanın İstanbul'un tarihi mekanlarında sergilenmesi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. İstanbul, 2020-2021 sezonunda 2'nci kez bu turnuvaya ev sahipliği yapacaktı fakat yaşanan koronavirüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındı ve UEFA tarafından Portekiz ev sahipliğinde oynanmasına karar verildi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'un tarihi yerlerinde sergileniyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile İtalya Serie A ekibi Inter'in 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali öncesi turnuvanın kupası İstanbul'un tarihi mekanlarına götürüldü. GoTurkiye'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle kupanın sergilenmesi futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Daha önce 2004-2005 sezonunda yine bir İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile İtalya Serie A ekibi Milan arasında oynanan final karşılaşmasına ev sahipliği yapan İstanbul, 2020-2021 sezonunda 2'nci kez bu turnuvaya ev sahipliği yapacaktı fakat yaşanan koronavirüs sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındı ve UEFA tarafından Portekiz ev sahipliğinde oynanmasına karar verildi. Bu yıl İstanbul'da 2'ncisi düzenlenecek olan turnuvanın finali 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.