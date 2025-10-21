UEFA Şampiyonlar Ligi Haftası Başlıyor: Galatasaray Bodo/Glimt ile Karşılaşacak
Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü haftası bugün oynanacak 8 karşılaşma ile başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray ise yarın Bodo/Glimt'i konuk edecek.
GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇINA DOĞRU
16.00 Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu tesiste basın toplantısı gerçekleştirecek
17.00 İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak
18.30 Bodø/Glimt'in Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve 1 futbolcu basın toplantısına katılacak
19.00 İlk 15 dakikası basına açık idman gerçekleşecek
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, Stuttgart maçı hazırlıklarına devam edecek
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak
17.00 Takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek
KADIN MİLLİ FUTBOL TAKIMI
15.00 Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ve oyuncular basın toplantısına katılacak
16.00 Milli takım antrenmanı gerçekleşecek
MOTORSPORLARI
10.30 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu için basın toplantısı ve kutlama programı düzenlenecek (Kenan Sofuoğlu Yarış Pisti)
BASKETBOL
-Şampiyonlar Ligi
20.00 Galatasaray – Wurzburg
-Eurocup
20.00 Ratiopharm Ulm – Beşiktaş
VOLEYBOL
-AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası
17.30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana (Malatya)
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında oynanacak 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçını izleyecek
-Sultanlar Ligi
18.30 Galatasaray Daikin - İlbank
-Erkekler Kupa Voley
13.00 Gebze Bld.-Spor Toto
15.30 Gaziantep Gençlik Spor-İstanbul Gençlik Spor
16.30 İBB Spor Kulübü-Halkbank
CİMNASTİK
Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, Endonezya'nın Cakarta kentinde devam ediyor