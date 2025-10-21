Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi Haftası Başlıyor: Galatasaray Bodo/Glimt ile Karşılaşacak

Güncelleme:
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftası başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray, yarın Bodo/Glimt'i konuk edecek. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hazırlıkları sürüyor.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇINA DOĞRU

16.00 Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu tesiste basın toplantısı gerçekleştirecek

17.00 İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak

18.30 Bodø/Glimt'in Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve 1 futbolcu basın toplantısına katılacak

19.00 İlk 15 dakikası basına açık idman gerçekleşecek

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Stuttgart maçı hazırlıklarına devam edecek

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak

17.00 Takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek

KADIN MİLLİ FUTBOL TAKIMI

15.00 Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ve oyuncular basın toplantısına katılacak

16.00 Milli takım antrenmanı gerçekleşecek

MOTORSPORLARI

10.30 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu için basın toplantısı ve kutlama programı düzenlenecek (Kenan Sofuoğlu Yarış Pisti)

BASKETBOL

-Şampiyonlar Ligi

20.00 Galatasaray – Wurzburg

-Eurocup

20.00 Ratiopharm Ulm – Beşiktaş

VOLEYBOL

-AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası

17.30 Ziraat Bankkart - Fenerbahçe Medicana (Malatya)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında oynanacak 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçını izleyecek

-Sultanlar Ligi

18.30 Galatasaray Daikin - İlbank

-Erkekler Kupa Voley

13.00 Gebze Bld.-Spor Toto

15.30 Gaziantep Gençlik Spor-İstanbul Gençlik Spor

16.30 İBB Spor Kulübü-Halkbank

CİMNASTİK

Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, Endonezya'nın Cakarta kentinde devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
