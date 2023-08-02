UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Zalgiris Vilnius'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılılar üçüncü turda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti.

- Uefa Şampiyonlar Ligi : Galatasaray : 1 - Zalgiris Vilnius: 0 (Maç sonucu)

İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Zalgiris Vilnius'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılılar üçüncü turda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana eşleşti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol taraftan ceza sahasına girip içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde önünde bulan Berkan Kutlu, yaptığı vuruşta top savunmadan oyun alanına geri döndü.

64. dakikada sol kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun attığı pasta ceza sahası içinde Yunus Akgün topu kafayla Mertens'in önüne indirdi. Bu oyuncunun kale önünde sağına çekip yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada orta sahada topla buluşan Oyewusi, topla birlikte sağ taraftan ceza sahasına girdi. Oyewusi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Muslera iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

76. dakikada Nassim Hnid, Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelede sonrası hakem Willy Delajod tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Delajod kırmızı kartı iptal edip, Nassim Hnid'e sarı kart gösterdi.

Stat: Rams Park

Hakemler: Willy Delajod xx, Erwan Finjean xx, Cyril Mugnier xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Angelino xx, Sergio Oliveira xx (Fredrik Midtsjo dk. 69 x), Berkan Kutlu xx, Barış Alper xx (Cedric Bakambu dk. 79 x), Dries Mertens xxx (Olimpiu Morutan dk. 79 x), Kerem Aktürkoğlu xx (Kaan Ayhan dk. 90 ?), Halil Dervişoğlu xx (Yunus Akgün dk. 46 x)

Yedekler: Batuhan Şen, Leo Dubois, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Hamza Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Zalgiris Vilnius: Edvinas Gertmonas xx, Mario Pavelic xx, Nassim Hnid xx, Stipe Vucur xx, Joel Bopesu xx, Oliver Buff xx (Yukiyoshi Karashima dk. 74 x), Yuri Kendysh xx (Ovidijus Verbickas dk. 89 ?), Nicolas Gorobsov xx, Petar Mamic xx (Arni Vilhjalmsson dk. 59 x), Paulius Golubickas xx, Mathias Oyewusi xx

Yedekler: Tomislav Duka, Dovas Elzbergas, Adama Fofana, Kipras Kazukolovas, Saulius Mikoliunas, Romualdas Jansonas, Marko Milickovic, Liviu Antal

Teknik Direktör: Vladimir Cheburin

Gol: Dries Mertens (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dries Mertens, Kaan Ayhan (Galatasaray), Joel Bopesu, Mathias Oyewusi, Nassim Hnid (Zalgiris Vilnius)