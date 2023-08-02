UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 1 - Zalgiris Vilnius 0 (İlk yarı)
Spor Haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
- Uefa Şampiyonlar Ligi : Galatasaray : 1 - Zalgiris Vilnius: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Dries Mertens'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
18. dakikada sol taraftan Angelino'nun ortasında arka direkte Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
31. dakikada sağ kanattan korner kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun, ceza sahası dışına yaptığı ortada Mertens gelişine şık bir vuruşla topu kaleci Gertmonas'ın solundan ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Rams Park
Hakemler: Willy Delajod xx, Erwan Finjean xx, Cyril Mugnier xx
Galatasaray: Fernando Muslera xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Abdülkerim Bardakcı xx, Angelino xx, Sergio Oliveira xx, Berkan Kutlu xx, Barış Alper xx, Dries Mertens xxx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx
Yedekler: Batuhan Şen, Leo Dubois, Fredrik Midtsjo, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Zalgiris Vilnius: Edvinas Gertmonas xx, Mario Pavelic xx, Nassim Hnid xx, Stipe Vucur xx, Joel Bopesu xx, Oliver Buff xx, Yuri Kendysh xx, Nicolas Gorobsov xx, Petar Mamic xx, Paulius Golubickas xx, Mathias Oyewusi xx
Yedekler: Tomislav Duka, Dovas Elzbergas, Adama Fofana, Kipras Kazukolovas, Yukiyoshi Karashima, Saulius Mikoliunas, Ovidijus Verbickas, Romualdas Jansonas, MArko Milickovic, Arni Vilhjalmsson, Liviu Antal
Teknik Direktör: Vladimir Cheburin
Gol: Dries Mertens (dk. 31) (Galatasaray)
Sarı kart: Joel Bopesu (Zalgiris Vilnius)