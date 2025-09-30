Haberler

Galatasaray, Liverpool Karşısında 1-0 Önde

Galatasaray, Liverpool Karşısında 1-0 Önde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin başında sarı-kırmızılılar, 20. dakikada 1-0'lık üstünlük sağladı. İstanbul'da gerçekleşen bu önemli maç, her iki takım için de büyük bir mücadele anlamına geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, sahasında Liverpool ile karşılaşıyor. Mücadelede 20 dakika sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

