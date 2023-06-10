UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde Manchester City ve Inter Kadroları Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında oynanacak maçın hakemleri ve takım kadroları açıklandı. Maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında oynanan maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Manchester City: Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Erling Haaland

Inter: Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko