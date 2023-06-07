UEFA, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde depremzedeler için bağış toplayacak

UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu çerçevesinde, Şubat ayında ülkemizde meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenen vatandaşlar için bağış toplanacağını açıkladı. Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geleceği final müsabakası öncesinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde kullanıma açılacak dokun ve bağış yap terminalleri aracılığıyla vatandaşlar bağış yapılabilecek. Ayrıca oluşturulacak QR kod aracılığıyla da bağış toplanması sağlanacak. Depremzedeler için toplanacak bağışların yanı sıra, depremlerden etkilenen çocuklar da Şampiyonlar Ligi Finali'nin bir parçası olacak.