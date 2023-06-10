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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Öncesi Atatürk Olimpiyat Stadı Çevresinde Yoğun Trafik

Spor Haberleri

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala, stat çevresindeki yollarda yoğun trafik oluştu. Stada taksi, özel araç ve otobüslerle gelen yüzlerce taraftar, araçlardan inerek stada yürüdü.

ATATÜRK Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala, stat çevresindeki yollarda yoğun trafik oluştu. Stada taksi, özel araç ve otobüslerle gelen yüzlerce taraftar, araçlardan inerek stada yürüdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City ve Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline saatler kaldı. Stada özel araç, taksi ve otobüslerle gelen taraftarlardan bazıları Başakşehir'de, Hürriyet Bulvarı ve 1.İkitelli Caddesi'nde inerek yaklaşık 3 kilometrelik yolu yürümeye başladı. Stada ulaşan yollardan biri olan O3 Bağlantı yan yolda trafik bazı noktalarda tamamen kilitlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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