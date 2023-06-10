UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala İstanbul Havalimanı stadyuma döndü

Uefa Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala İngiliz ve İtalyan taraftarlar akın akın İstanbul'a gelmeye devam ediyor. Uçaktan inen taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verirken, İstanbul Havalimanı'nı adeta stadyuma çevirdiler. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı havalimanında iki takım taraftarları, karşı karşıya gelmemeleri için ayrı ayrı pasaport bankolarına yönlendiriliyor.

İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kaldı. İtalyan ve İngiliz taraftarlar tarifeli ve tarifesiz seferlerle İstanbul'a geliyor. İstanbul Havalimanı'nda da yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Her iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi için terminalde bazı önlemler alındı. Uçakların yanaştığı köprüler ve taraftarların geçiş yapacağı pasaport noktaları iki takım için ayrı olarak belirlendi. Polis ekiplerinin sayısı da artırıldı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda uçak hem Milano'dan hem de Manchester'dan İstanbul'a taraftar taşıyor. Taraftar kafileleri, tezahüratlar ve marşlar söyleyerek İstanbul Havalimanı'nda renkli görüntüler oluşturuyor. Pasaporttan geçen taraftarlar, otobüslerle başta şehir merkezi olmak üzere Yenikapı'daki taraftar etkinlik alanı ve stadyuma taşınıyor.