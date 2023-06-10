UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Taraftarlar Stada Yöneldi
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Manchester City FC ve Inter taraftarları maç saatinin yaklaşmasıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitmeye başladı. Taksim'de eğlenen taraftarlar otobüslerle stada taşınmaya başlandı. İnter taraftarları meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde eğlendi.
Uefa Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen Manchester City FC ve Inter taraftarları maç saatinin yaklaşmasıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitmeye başladı.
Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala Taksim'de eğlenen taraftarlar otobüslerle stada taşınmaya başlandı. Taksim Meydanı'nda bekleyen İnter taraftarları meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde eğlendi. Taraftarlar Beşiktaş Stadı yanında kendilerini Olimpiyat Stadına götürecek otobüslere yönlendi. Burada bilet kontrolü yapıldıktan sonra otobüslerle stada gitti.
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023