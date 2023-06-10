UEFA Şampiyonlar Ligi Finali İçin Taraftarlar Bilet Arayışında

Manchester City ve Inter taraftarları maç saatini beklerken, Taksim Meydanı'nda bilet bulmaya çalışan bazı taraftarlar ilginç yollara başvurdu. Ellerinde ve boyunlarında 'Bilete ihtiyacım var' yazıları taşıyan taraftarlar maç için bilet arayışına geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline saatler kala Manchester City ve Inter taraftarları Taksim Meydanı'na akın etti. Bazıları meydanda kurulan ses sistemi ile coşarken bazıları da bilet bulma telaşına girdi. Bileti olmayan taraftarlar ellerinde ve boyunlarında İngilizce ve İtalyanca ' I Need Tıckets' ' Compro Bıglıettı' yazıları taşıdı. Taraftarlar maç saati yaklaşınca Olimpiyat Stadı'na doğru yola çıkacak.

- İstanbul