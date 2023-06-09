UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen taraftarlar turistik noktaları gezdi

ATATÜRK Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen Manchester City FC ve Inter taraftarları Beyoğlu ve Sultanahmet'i gezdi, şarkılar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendi.

ATATÜRK Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen Manchester City FC ve Inter taraftarları Beyoğlu ve Sultanahmet'i gezdi, şarkılar ve tezahüratlar eşliğinde eğlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali yarın 22.00'da İngiliz ekibi Manchester City ve İtalyan ekibi Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Her iki takımın taraftarları da, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan final kapsamında İstanbul'a gelmeye başladı. Şehre gelen yabancı turistler Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Sultanahmet gibi turistik noktaları da ziyaret etti. Turistlerden bazıları, Taksim Meydanı'nda bulunan dev Şampiyonlar Ligi kupası maketi ile fotoğraf çektirdi, meydanda kurulan Şampiyonlar Ligi mağazasında alışveriş yaptı. Manchester City taraftarlarından bazıları ise Nevizade Balık Pazarı'nda yer alan restoranlarda Manchester City taraftarlığı ile bilinen İngiliz rock grubu Oasis'in şarkıları ve tezahüratlarla eğlendi.

"ÇOK SAYGIDEĞER BİR ÜLKE VE HARİKA İNSANLAR VAR"

59 yaşındaki Manchester City taraftarı İngiliz Gary Miqueu, "İstanbul'da olmak inanılmaz, hoş bir şehir. Şampiyonlar Ligi'ni 3-0 kazanacağız. İlkay Gündoğan kesinlikle başarılı bir oyuncu, 5 yıldır City'de, Kaptan Marvel gibi, harika bir oyuncu, iyi bir kaptan. Takıma inanıyorum, kolayca kazanacağız. Bayern Münih ve Real Madrid'i yendik, şimdi şampiyon olacağız" dedi. Manchester City taraftarı İngiliz Jack Gilmore, "Maçı 3-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Burası da harika bir yer, çok saygıdeğer bir ülke ve harika insanlar var. Uzaktaki ailemiz gibiler, bizi evimizde hissettirdiler. Burada Oasis söylüyoruz" dedi. Inter taraftarı İtalyan Eduardo Belini ise, "Burada olmak mükemmel. İstanbul'da iki kez bulundum ve burayı seviyorum. Burada, Üsküdar'a gitmek istiyorum, daha önce denediğim en iyi kebap oradaydı. Hakan Çalhanoğlu'nu beğeniyorum, o iyi bir oyuncu" dedi.