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UEFA Şampiyonlar Ligi finali için "Gönüllü" başvuruları başladı

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için 'Gönüllü' başvuruları başladı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali için "Gönüllü" başvuruları başladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali için "Gönüllü" başvuruları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 10 Haziran'da oynanacak final maçı için "Gönüllü" başvurularının başladığı belirtilerek, "Dünya futbolunun kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan bu final için UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu ekipleri ile birlikte çalışıp, hayatlarının en büyük tecrübelerinden birine sahip olmak isteyen tüm gönüllü adaylarını başvuru yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başvuruların 31 Mart'a kadar "volunteercommunity.uefa.com" adresi üzerinden yapılabileceği aktarıldı.

Çevrim içi başvuruların ardından belirlenen adaylarla yüz yüze görüşme yapılacağı ifade edildi.

Başvurulara ilişkin "gonullu@tff.org" adresine mail atılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Atatürk Olimpiyat Stadı UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberler

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