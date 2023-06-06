UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklar tamamlandı

İngiliz ekibi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son hazırlıklar tamamlandı. Stadın çevresindeki düzenlemeler ve hazırlıkların son aşamasına gelindi. Final öncesinde her iki takım için tahsis edilen 'Fan zone' bölümlerinde konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenlenecek. Maç günü ise VİP taraftarlar ve sponsorlar için ayrılmış bölümde misafirler ağırlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran'da saat 22.00'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz ekibi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter arasında oynanacak. Final öncesinde, stat çevresindeki çevre düzenlemeleri ve hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Stadın, güney ve kuzey bölümü yakınında her iki takım için tahsis edilen 20 bin kişilik 'Fan zone' bölümlerinde sahneler kuruldu, prefabrik yapılar hazırlandı. Kurulan sahnelerde, her iki takım da kendi sanatçı, DJ ve video içerikleriyle finalin oynanacağı gün taraftarlarına 14.00-20.00 arasında çeşitli konserler, video gösterileri ve etkinlikler düzenleyecek. Yalnızca biletli izleyicilerin giriş yapabileceği, yeme-içme hizmeti de sunulacak bu alanlarda taraftarlar yürüyerek direkt olarak, stada giriş yapabilecek. Öte yandan, stadın hemen yanında hazırlanan "Champions Village" (Şampiyonlar Köyü) ismi verilen alanda da, VİP taraftarlar ile sponsorlara özel olarak ayrılmış bölüm, maç günü boyunca misafirleri ağırlayacak. Bütün dünyanın yakından takip edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, 10 Haziran'da saat 22.00'da başlayacak.

- İstanbul