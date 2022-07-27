UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 0 Dinamo Kiev: 0 (İlk yarı) - Haberler

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UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 0 Dinamo Kiev: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 0 Dinamo Kiev: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağdan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Dinamo Kiev savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda altıpas üzerinde oluşan karambolde topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı önü sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

22. dakikada Dinamo Kiev savunmasının uzaklaştırmak istediği top İrfan Can'da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan King'in şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafına doğru açıldı. Çizgi üzerinde Valencia topu kontrol ederek dar açıdan kaleye yaptığı vuruşta Dinamo Kiev savunması topu kornere gönderdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Massimiliano Irrati xx, Filippo Meli xx, Domenico Rocca xx

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi- Samuel xx, Tisserand xx, Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Arao xx, İrfan Can Kahveci xx, İsmail Yüksek xx, Rossi xx, King xx, Valencia xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Pelkas, Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Zajc, Crespo, Novak, Burak Kapacak, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Dinamo Kiev: Bushchan xx, Kedziora xx, Zabamyi xx, Popov xx, Dubinchak xx, Shaparenko xx, Sydorchuk xx, Tsygankov xx, Buyalskiy xx, Verbic x (Vanat dk. 38 x), Besedin xx

Yedekler: Boyko, Vivcharenko, Burda, Shepeliev, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Kravchenko, Tymchyk, Syrota, Antiukh

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Sarı kartlar: Tsygankov, Sydorchuk, Dubinchak (Dinamo Kiev) İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Valencia (Fenerbahçe) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi İsmail Yüksek Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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