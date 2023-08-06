UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi yarın yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yarın yapılacak. Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı kura çekimi saat 13.00'te başlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un da yer alacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu kurası ise saat 15.00'te çekilecek.