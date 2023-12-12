Haberler ›› Spor ›› UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. Hafta Maçı: Kopenhag-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. Hafta Maçı: Kopenhag-Galatasaray

12 Aralık 2023 21:58 Güncelleme: 22:00 Abone Ol

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Kopenhag ile Galatasaray arasında oynanacak olan 6. ve son hafta maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.