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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu Maçı Ertelendi

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi Yunanistan takımı AEK ile Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb taraftarları arasında çıkan arbedede 1 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bugün oynanması planlanan müsabaka UEFA tarafından ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi Yunanistan takımı AEK ile Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb taraftarları arasında çıkan arbedede 1 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bugün oynanması planlanan müsabaka UEFA tarafından ertelendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan ekibi AEK ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb bugün 21.45'te Opap Arena'da karşılaşacaktı. Ancak Yunanistan'da iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti ve 98 kişi de tutuklandı. Olayların ardından UEFA, müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Dinamo Zagreb de yapmış olduğu açıklamada, maçın yeni tarihinin ilerleyen günlerden belirleneceğini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Zagreb Hırvatistan Yunanistan Spor Haberler

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