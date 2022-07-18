UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi. UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turundan yoluna devam edecek. Sarı lacivertli ekip, bu turda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak. Sarı lacivertli takım, ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos'ta, rövanşları ise 11 Ağustos'ta yapılacak. Eşleşmeler şöyle: Zalgiris (Litvanya) / Malmö (İsveç) - Pyunik (Ermenistan) / Diddeleng (Lüksemburg) Ludogorets (Bulgaristan) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Şkupi (Kuzey Makedonya) Linfield (Kuzey İrlanda) / Bodo Glimt (Norveç) - Karabağ (Azerbaycan) / Zürih (İsviçre) Maccabi Haifa (İsrail) / Olympiakos (Yunanistan) - Ferencvaros (Macaristan) / Slovan Bratislava (Slovakya) Maribor (Slovenya) / Sheriff (Moldova) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Viktoria Plzen (Çekya) Midtjylland (Danimarka) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Sırbistan) Dinamo Kiev (Ukrayna) / Fenerbahçe - Slovacko (Çekya) AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Spor Haberler

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