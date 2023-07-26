UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 Sezonu 2. Eleme Turu Maç Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu 2. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla başladı. Türk temsilcisi Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kalarak üst tura çıkma mücadelesini rövanşa bıraktı. Diğer maçlarda ise HJK, Molde'yi 1-0 mağlup etti, Dinamo Zagreb Astana'yı 4-0 yendi, Dnipro Panathinaikos'a 1-3 kaybetti, Servette Genk ile 1-1 berabere kaldı, Zrinjski Slovan Bratislava'ya 0-1 yenildi ve Breidablik Kopenhag'a 0-2 mağlup oldu.