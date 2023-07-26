UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 Sezonu 2. Eleme Turu Maç Sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu 2. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla başladı. Türk temsilcisi Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kalarak üst tura çıkma mücadelesini rövanşa bıraktı. Diğer maçlarda ise HJK, Molde'yi 1-0 mağlup etti, Dinamo Zagreb Astana'yı 4-0 yendi, Dnipro Panathinaikos'a 1-3 kaybetti, Servette Genk ile 1-1 berabere kaldı, Zrinjski Slovan Bratislava'ya 0-1 yenildi ve Breidablik Kopenhag'a 0-2 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu 2. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında, Türk temsilcisi Galatasaray, konuk olduğu Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kalarak üst tura çıkma mücadelesini rövanşa bıraktı.
2. eleme turu maçlarının rövanşı, 1-2 Ağustos'ta oynanacak.
Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
???????Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray: 2-2
HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 4-0
Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-3
Servette (İsviçre) - Genk (Belçika): 1-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1
Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka): 0-2