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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 Sezonu 2. Eleme Turu Maç Sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu 2. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla başladı. Türk temsilcisi Galatasaray, Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kalarak üst tura çıkma mücadelesini rövanşa bıraktı. Diğer maçlarda ise HJK, Molde'yi 1-0 mağlup etti, Dinamo Zagreb Astana'yı 4-0 yendi, Dnipro Panathinaikos'a 1-3 kaybetti, Servette Genk ile 1-1 berabere kaldı, Zrinjski Slovan Bratislava'ya 0-1 yenildi ve Breidablik Kopenhag'a 0-2 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu 2. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında, Türk temsilcisi Galatasaray, konuk olduğu Litvanya ekibi Zalgiris ile 2-2 berabere kalarak üst tura çıkma mücadelesini rövanşa bıraktı.

2. eleme turu maçlarının rövanşı, 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

???????Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray: 2-2

HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 4-0

Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 1-3

Servette (İsviçre) - Genk (Belçika): 1-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1

Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka): 0-2

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Litvanya Spor Haberler

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