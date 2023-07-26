UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu 2. Eleme Turu Maçları Tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonu 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi. Galatasaray'ın Zalgiris'i geçmesi halinde sonraki turdaki rakibini belirleyecek maç da oynandı. Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar da açıklandı.