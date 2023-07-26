UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Sezonu 2. Eleme Turu Maçları Tamamlandı
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonu 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi. Galatasaray'ın Zalgiris'i geçmesi halinde sonraki turdaki rakibini belirleyecek maç da oynandı. Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar da açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu 2. eleme turunun ilk ayağı, 5 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında, Galatasaray'ın ikinci eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i geçmesi halinde sonraki turdaki rakibini belirleyecek karşılaşma da oynandı.
Söz konusu maçta, Bulgaristan'ın Lodogorets takımı, konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 1-1 berabere kaldı.
Organizasyonun 2. eleme turu maçlarının rövanşı, 1-2 Ağustos'ta oynanacak.
Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail): 1-0
Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus): 6-2
Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2
Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç): 0-0