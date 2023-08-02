UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanan rövanş maçları sona erdi. Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı. Diğer tur atlayan takımlar ise Dinamo Zagreb, Rakow, Klaksvik, Molde, Maccabi Haifa, Servette ve Kopenhag oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda rövanş karşılaşmaları sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu, oynanan 8 maçla tamamlandı.
Galatasaray, ilk maçı 2-2 beraberlikle biten eşleşmenin rövanşında ağırladığı Zalgiris'i Dries Mertens'in golüyle 1-0 yenerek tur atladı. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu.
Ayrıca Dinamo Zagreb, Rakow, Klaksvik, Molde, Maccabi Haifa, Servette ve Kopenhag adlarını 3. eleme turuna yazdırdı.
Üçüncü eleme turunda ilk maçlar 8-9 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos'ta yapılacak.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2 (0-4)
Karabağ (Azerbaycan) - Rakow (Polonya): 1-1 (2-3)
Hacken (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları): 3-3 (0-0) (Klaksvik penaltılarla 4-3 kazandı)
Molde (Norveç) - HJK (Finlandiya): 2-0 (0-1)
Maccabi Haifa (İsrail) - Sheriff (Moldova): Uzatmalarda 4-1 (0-1)
Genk (Belçika) - Servette (İsviçre): 2-2 (1-1) (Servette penaltılarla 4-1 kazandı)
Kopenhag (Danimarka) - Breidablik (İzlanda): 6-3 (2-0)
Galatasaray (Türkiye) - Zalgiris (Litvanya): 1-0 (2-2)