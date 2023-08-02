UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanan rövanş maçları sona erdi. Galatasaray, Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı. Diğer tur atlayan takımlar ise Dinamo Zagreb, Rakow, Klaksvik, Molde, Maccabi Haifa, Servette ve Kopenhag oldu.