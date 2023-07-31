UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Başlıyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor. Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile rövanş maçına çıkacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş ayağı, yarın 4 maçla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turuna çıkacak takımlar, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, 2-2'lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 3. tura kalması halinde Olimpija Ljubljana-Ludogorets eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:
Yarın:
20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna) (3-1)
21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Ludogorets (Bulgaristan) (1-1)
21.00 BATE (Belarus)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs): (2-6)
21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Zrinjski (Bosna Hersek) (1-0)
2 Ağustos Çarşamba:
17.00 Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-4)
19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Rakow (Polonya) (2-3)
20.00 Hacken (İsveç)- Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (0-0)
20.00 Molde (Norveç)-HJK (Finlandiya) (0-1)
20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Sheriff (Moldova) (0-1)
20.00 Genk (Belçika)-Servette (İsviçre) (1-1)
21.00 Kopenhag (Danimarka)- Breidablik (İzlanda) (2-0)
21.30 Galatasaray-Zalgiris (Litvanya) (2-2)