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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu İlk Maçları Yarın Başlıyor

Spor Haberleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak. Galatasaray, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 7 maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Galatasaray, yarın ilk maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.

İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları programı şu şekilde:

Yarın

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray

19.00 HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç)

21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan)

21.00 Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

21.30 Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.15 Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)

Çarşamba

20.00 Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail)

20.00 Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus)

21.15 Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

21.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Litvanya Spor Haberler

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