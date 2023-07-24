UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu İlk Maçları Yarın Başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak. Galatasaray, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.