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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları sonucunda Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmeleri 7 maçla sona erdi.

Rövanş karşılaşmaları sonucu Olimpija Lübliyana, Kİ Klaksvik, Karabağ, Astana, Ludogorets, Slovan Bratislava ve HJK Helsinki, 2. eleme turuna çıktı.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Valmiera (Letonya) - Olimpija Lübliyana (Slovenya): 1-2 (1-2)

Ferencvaros (Macaristan) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 0-3 (0-0)

Karabağ (Azerbaycan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 4-0 (2-1)

Dinamo Tiflis (Gürcistan) - Astana (Kazakistan): 1-2 (1-1)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-2)

Swift Hesper (Lüksemburg) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2 (1-1)

Larne (Kuzey İrlanda) - HJK Helsinki (Finlandiya): uzatmada 2-2 (0-1)

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Bratislava Ludogorets Spor Haberler

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