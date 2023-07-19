UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Rövanş Maçları Sonuçlandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçları tamamlandı. Zalgiris, Rakow, Sheriff, Maccabi Haifa, Hacken, BATE Borisov, Zrinjski ve Breidablik, 2. eleme turuna yükseldi. İşte rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları...
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçlarından 8'i tamamlandı.
Karşılaşmalar sonucu Zalgiris, Rakow, Sheriff, Maccabi Haifa, Hacken, BATE Borisov, Zrinjski ve Breidablik, 2. eleme turuna yükseldi.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Struga (Kuzey Makedonya) - Zalgiris (Litvanya): 1-2 (0-0)
Flora Tallinn (Estonya) - Rakow (Polonya): 0-3 (0-1)
Sheriff (Moldova) - Farul Constanta (Romanya): uzatmada 3-0 (0-1)
Maccabi Haifa (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 2-1 (4-0)
The New Saints (Galler) - Hacken (İsveç): 0-2 (1-3)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Urartu (Ermenistan): penaltılarda 4-3, uzatmada 2-3 (1-0)
BATE Borisov (Belarus) - Partizani (Arnavutluk): 2-0 (1-1)
Breidablik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda): 2-1 (1-0)