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UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Maçında Zalgiris ile Struga Berabere Kaldı

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Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmesinin ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımı 0-0 berabere kaldı. İki takım da pozisyonları değerlendiremedi ve rövanş maçı için avantajlı bir skor elde edemedi.

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmesinin ilk maçında Zalgiris ile Struga 0-0 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris, Kuzey Makedonya'nın Struga takımını LFF Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekibin daha baskılı oynadığı mücadelede iki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Temmuz'da Struga'nın ev sahipliğinde Kuzey Makedonya'da oynanacak. Tur atlayan takım, 2. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Makedonya Struga Spor Haberler

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