UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Maçında Zalgiris ile Struga Berabere Kaldı

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmesinin ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile Kuzey Makedonya'nın Struga takımı 0-0 berabere kaldı. İki takım da pozisyonları değerlendiremedi ve rövanş maçı için avantajlı bir skor elde edemedi.