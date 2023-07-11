UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Maç Sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. eleme turu ilk maçları tamamlandı. Galatasaray'ın 2. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmenin ilk maçında Zalgiris ile Struga 0-0 berabere kaldı. İşte diğer maç sonuçları...