UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu, bugünkü 10 maçla başladı. Turnuvanın ilk eleme turundaki maçlar yarın tamamlanacak ve rövanşlar 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu ilk maçları bugün oynanan 10 müsabakayla başladı.
Avrupa kupalarının en prestijli turnuvası kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme Turu ilk maçları yarın oynanacak 4 müsabaka ile sona erecek. Rövanş maçları ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kuopio (Finlandiya): 1 - FC Milsami Orhei (Moldova): 0
The New Saints FC (Galler): 0 - KF Shkendija (Kuzey Makedonya): 0
Iberia 1999 (Gürcistan): 1 - Malmö (İsveç): 3
Levadia (Estonya): 0 - RFS (Letonya): 1
Drita (Kosova): 1 - Differdange 03 (Lüksemburg): 0
Vikingur (Faroe Adaları): 2 - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3
KF Egnatia (Arnavutluk): 1 - Breidablik (İzlanda): 0
Virtus AC 1964 (San Marino): 0 - HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek): 2
NK Olimpija (Slovenya): 1 - Kairat Almaty (Kazakistan): 1
Noah (Ermenistan): 1 - Buducnost (Karadağ): 0 - İSTANBUL