UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı yapıldı

TFF Başkanı Büyükekşi: Bu final, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol şampiyonalarının Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak"Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek"Hamit Altıntop: Bu finalin gelecek nesillere bir motivasyon kaynağı olacağına...

TFF Başkanı Büyükekşi: Bu final, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol şampiyonalarının Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak

"Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek"

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL,- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında düzenlenen Şampiyonlar Festivali'nin açılışı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Şampiyonlar Ligi final elçisi Hamit Altıntop'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki festival bugün itibariyle başlarken, finalin ardından da devam edecek. 11 Haziran Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda birçok yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Ayrıca birçok farklı etkinlik de düzenlenecek.