UEFA Şampiyonlar Festivali İstanbul'da sona erdi

İstanbul'da düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali, Inter ve Manchester City arasındaki final maçının ardından sona erdi. Ziyaretçiler, son gününde çeşitli beceri yarışmalarına katıldı ve UEFA'nın sosyal sorumluluk programı kapsamındaki etkinliklere devam edildi. Günün sonunda depremzedelerin yararına konser düzenlendi.

İstanbul'da İtalya'nın Inter takımıyla ile İngiltere temsilcisi Manchester City arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali, sona erdi.

Ziyaretçiler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalin son gününde masa futbolu ve sanal penaltı gibi çeşitli beceri yarışmalarında hünerlerini sergiledi.

UEFA, sosyal sorumluluk programı kapsamındaki etkinliklerine devam etti. Eski Brezilyalı yıldız Kaka'nın katılmasıyla Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü, beşe beş gösteri maçı yaptı. Bu karşılaşmanın ardından Team of Hope, sosyal anlamda izole olmuş kişiler için dostluk maçı organize etti.

Günün sonunda depremzedelerin yararına konser düzenlendi. Can Şengün, Ferman Akgül ve Rana Türkyılmaz gibi birçok Türk sanatçı Yenikapı'da hayranlarıyla buluştu.