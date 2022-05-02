UEFA, Rus futbol takımlarının gelecek sezon da Avrupa kupalarından men edildiğini, ayrıca EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvurularının geçersiz...
AA - Fatih Erel - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
UEFA, Rus futbol takımlarının gelecek sezon da Avrupa kupalarından men edildiğini, ayrıca EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıkladı.
UEFA, Rus futbol takımlarının gelecek sezon da Avrupa kupalarından men edildiğini, ayrıca EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıkladı.
AA / Fatih Erel - Spor