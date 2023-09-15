UEFA, Romanya-Kosova maçındaki olaylarla ilgili soruşturma başlattı

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Romanya ile Kosova arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu. Maç sırasında yaşanan ırkçı eylemler, kışkırtıcı içerikli pankartlar, sahaya yabancı madde atılması ve havai fişek yakılması gibi olaylar gerekçe gösterildi.